Markneukirchen will Einbahnstraße abschaffen

Oberes Vogtland
Bürger hatten 2023 eine Neuregelung an der Leithen durchgesetzt. Nach Antrag im Stadtrat und Verkehrszählung waren Abgeordnete einstimmig dafür, dass der Verkehr wieder in beide Richtungen rollt.
In Markneukirchen soll eine vor zwei Jahren eingerichtete Einbahnstraßenregelung wieder abgeschafft werden. Dafür haben sich die Mitglieder des Technischen Ausschuss des Stadtrates ausgesprochen. Es geht um die Leithen. Hier hatten Bürger 2021 angeregt, den Verkehr nur noch in eine Richtung zuzulassen - und sich damit 2023 durchgesetzt. Seither...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.