Wichtige Kreuzung in Markneukirchen bis Ende Mai gesperrt

Ab Montag bis voraussichtlich 30. Mai ist der Knotenpunkt Fruchtmarkt/Breite Straße nicht passierbar. Was der Grund für diese Verkehrsregelung ist.

Auf eine Vollsperrung und weitere Wege müssen sich Autofahrer ab Montag, 23. März in der Innenstadt von Markneukirchen einstellen. Die Kreuzung Fruchtmarkt und Breite Straße wird für mehr als zwei Monate bis 30. Mai gesperrt. Grund sind Kanalbauarbeiten im Auftrage des Zweckverbands Wasser/Abwasser Vogtland (Zwav) im Fruchtmarkt, wo es nach...