Marmeladenkönigin gesucht: Hier können Vogtländer ihre hausgemachten Aufstriche verkosten lassen

Marmeladenköche aufgepasst: Im Hotel Forstmeister in Schönheide gibt es beim Marmeladenwettbewerb Eintrittskarten fürs Tropical Islands zu gewinnen. Der Geschäftsführer setzt auf Teilnehmer auch aus dem Vogtland.

„Ich rufe alle Vogtländerinnen und Vogtländer auf, ihre selbstgemachten Marmeladen zu uns zur Verkostung zu bringen“, sagt Michael Preiß. Er ist Geschäftsführer des Hotels „Forstmeister“ in Schönheide. An der Grenze vom Vogtland zum Erzgebirge findet am 9. August ein großer Kräutertag mit Oldtimertreffen statt. Traditionell wird...