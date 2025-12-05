Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Elsterbrücke zwischen der B 92 und Unterhermsgrün soll abgerissen und neugebaut werden.
Die Elsterbrücke zwischen der B 92 und Unterhermsgrün soll abgerissen und neugebaut werden. Bild: Ronny Hager
Oberes Vogtland
Marode Brücke im Vogtland: Kreisrat fordert Fundament-Untersuchung
Redakteur
Von Ronny Hager
Der geplante Abriss der Elster-Überquerung bei Unterhermsgrün beschäftigt die benachbarte Gemeinde Eichigt. Unterdessen singt die Stadt Oelsnitz ein Klagelied auf den Brückenbesitzer Vogtlandkreis.

Der geplante Abriss der Straßenbrücke über die Weiße Elster zwischen der B 92 und Unterhermsgrün beschäftigt weiter die Gemüter. Die sofortige Sperrung für Lkw-Verkehr und der Ortszufahrt sind trübe Aussichten für Anwohner und Firmen. Ortschaftsräte des Oelsnitzer Ortsteils Oberhermsgrün haben sich an den Eichigter Bürgermeister...
Mehr Artikel