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Firmenchef André Karbstein (links) und Mitarbeiter Jörg Frank an einer Anlage, die später Dachfenster für Industriehallen produziert.
Firmenchef André Karbstein (links) und Mitarbeiter Jörg Frank an einer Anlage, die später Dachfenster für Industriehallen produziert. Foto: Tino Beyer
Diese Anlage kann Fensterscheiben bis zum Gewicht von einer halben Tonne montieren. Ein Kunde in Dänemark hat sie bestellt.
Diese Anlage kann Fensterscheiben bis zum Gewicht von einer halben Tonne montieren. Ein Kunde in Dänemark hat sie bestellt. Foto: Tino Beyer
KMW beschäftigt in Klingenthal rund 100 Mitarbeiter.
KMW beschäftigt in Klingenthal rund 100 Mitarbeiter. Foto: Tino Beyer
Firmenchef André Karbstein (links) und Mitarbeiter Jörg Frank an einer Anlage, die später Dachfenster für Industriehallen produziert.
Firmenchef André Karbstein (links) und Mitarbeiter Jörg Frank an einer Anlage, die später Dachfenster für Industriehallen produziert. Foto: Tino Beyer
Diese Anlage kann Fensterscheiben bis zum Gewicht von einer halben Tonne montieren. Ein Kunde in Dänemark hat sie bestellt.
Diese Anlage kann Fensterscheiben bis zum Gewicht von einer halben Tonne montieren. Ein Kunde in Dänemark hat sie bestellt. Foto: Tino Beyer
KMW beschäftigt in Klingenthal rund 100 Mitarbeiter.
KMW beschäftigt in Klingenthal rund 100 Mitarbeiter. Foto: Tino Beyer
Oberes Vogtland
Maschinenbauer aus dem Vogtland führend bei Hightech-Anlagen für die Fensterproduktion
Redakteur
Von Tino Beyer
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Die Klingenthaler Firma KMW Engineering hat durch die Autokrise einen Wandel vollzogen. Als Anlagenbauer für die vollautomatisierte Fensterproduktion ist das Unternehmen europaweit im Geschäft.

Der Klingenthaler Spezialmaschinenbauer KMW Engineering hat sich den vergangenen zwei Jahren zum deutschlandweit führenden Anbieter von Sondermaschinen für die vollautomatisierte Fensterproduktion entwickelt. Befeuert von der Krise der Automobilindustrie, für die die Vogtländer in der Vergangenheit regelmäßig Anlagen gebaut haben, habe sich...
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