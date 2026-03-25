Maschinenbauer aus dem Vogtland führend bei Hightech-Anlagen für die Fensterproduktion

Die Klingenthaler Firma KMW Engineering hat durch die Autokrise einen Wandel vollzogen. Als Anlagenbauer für die vollautomatisierte Fensterproduktion ist das Unternehmen europaweit im Geschäft.

Der Klingenthaler Spezialmaschinenbauer KMW Engineering hat sich den vergangenen zwei Jahren zum deutschlandweit führenden Anbieter von Sondermaschinen für die vollautomatisierte Fensterproduktion entwickelt. Befeuert von der Krise der Automobilindustrie, für die die Vogtländer in der Vergangenheit regelmäßig Anlagen gebaut haben, habe sich... Der Klingenthaler Spezialmaschinenbauer KMW Engineering hat sich den vergangenen zwei Jahren zum deutschlandweit führenden Anbieter von Sondermaschinen für die vollautomatisierte Fensterproduktion entwickelt. Befeuert von der Krise der Automobilindustrie, für die die Vogtländer in der Vergangenheit regelmäßig Anlagen gebaut haben, habe sich...