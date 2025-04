MDR-Moderatorin überrascht Erzieherin in Kindergarten im Vogtland

Elena Pelzer von MDR Sachsen war am Donnerstag im Kindergarten Eichigt, um eine Erzieherin zu beschenken.

Besondere Überraschung am Donnerstag im Kindergarten in Eichigt: MDR-Moderatorin Elena Pelzer stand vor der Tür, um eine Erzieherin zu überraschen: Lena Richter. Sie wurde bei der Aktion „Glücksmomente“ von MDR Sachsen vorgeschlagen. Das Sachsenradio verschenkt derzeit diese „Glücksmomente“ an Menschen, die für andere da sind,...