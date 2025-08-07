Mehr als 1600 Kinder im Vogtland fiebern ihrem Schulanfang entgegen

Die künftigen Erstklässler im Vogtland haben am Samstag ihren großen Tag. Zum ersten Mal werden sie ihre Plätze in den Klassenzimmern einnehmen. Wie läuft so ein Schulstart ab?

Das neue Schuljahr beginnt am Montag. Die Vorbereitungen dazu laufen seit Wochen in den Schulen im Vogtland auf Hochtouren. In allen Schulen wurden grundhafte Reinigungsarbeiten durchgeführt, in einigen wurde renoviert, in manchen fanden Bauarbeiten statt. Besonders im Stress waren die Lehrer-Teams an Grundschulen. Sie müssen nicht nur das neue...