Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mandy Günnel (Schulleiterin der Evangelischen Grundschule Oelsnitz) bereitet Schulanfang sowie Schulstart vor.
Mandy Günnel (Schulleiterin der Evangelischen Grundschule Oelsnitz) bereitet Schulanfang sowie Schulstart vor. Bild: Johannes Schmidt
Mandy Günnel (Schulleiterin der Evangelischen Grundschule Oelsnitz) bereitet Schulanfang sowie Schulstart vor.
Mandy Günnel (Schulleiterin der Evangelischen Grundschule Oelsnitz) bereitet Schulanfang sowie Schulstart vor. Bild: Johannes Schmidt
Oberes Vogtland
Mehr als 1600 Kinder im Vogtland fiebern ihrem Schulanfang entgegen
Von Daniela Hommel-Kreißl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die künftigen Erstklässler im Vogtland haben am Samstag ihren großen Tag. Zum ersten Mal werden sie ihre Plätze in den Klassenzimmern einnehmen. Wie läuft so ein Schulstart ab?

Das neue Schuljahr beginnt am Montag. Die Vorbereitungen dazu laufen seit Wochen in den Schulen im Vogtland auf Hochtouren. In allen Schulen wurden grundhafte Reinigungsarbeiten durchgeführt, in einigen wurde renoviert, in manchen fanden Bauarbeiten statt. Besonders im Stress waren die Lehrer-Teams an Grundschulen. Sie müssen nicht nur das neue...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:40 Uhr
1 min.
Diebstahl im Erzgebirge lässt Schulanfänger traurig zurück
Ein geschmückter Traktor sollte der Blickfang heute in Heidersdorf werden.
Der Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Polizei setzt auf Zeugenhinweise.
Katrin Kablau
06:00 Uhr
5 min.
Haselnüsse werden teurer, auch wegen des Klimawandels
Haselnüsse wachsen auch in Deutschland, kommen aber vor allem aus der Türkei. (Illustration)
In der Türkei schädigt ein Kälteeinbruch die Sträucher. Auf dem Weltmarkt steigen die Haselnusspreise danach steil. Das macht sich bei Unternehmen und Verbrauchern in Deutschland bemerkbar.
Lukas Müller, Anne Pollmann und Oliver Schmale, dpa
06:00 Uhr
5 min.
Erst ab 18 - Sex-Ausstellung zwischen Kunst und Porno
Die Ausstellung ist erst ab 18 Jahren freigegeben.
Es ist eine Gratwanderung: Das NRW-Forum in Düsseldorf lädt ein zu einer Ausstellung über die ganze Komplexität der Sexualität. Jugendfrei ist die Schau nicht.
Dorothea Hülsmeier, dpa
18:00 Uhr
5 min.
Zuckertüten-Kunstwerke versüßen Abc-Schützen im Erzgebirge den Schritt ins „Abenteuer Schulzeit“
2906 Mädchen und Jungen sind im Erzgebirgskreis am Wochenende eingeschult worden, wie hier in Schwarzenberg.
2904 Mädchen und Jungen feiern am Wochenende ihren Schulanfang mit Familien und Freunden. Doch was kommt den Erzgebirgern zum Schulstart für den Nachwuchs in die Tüte?
Beate Kindt-Matuschek
07.08.2025
2 min.
Schulstart in Reichenbach: Stadtoberhaupt gratuliert 118 Erstklässlern
Ranzen schon gepackt? Am Montag beginnt das neue Schuljahr.
Am Montag beginnt in Reichenbach für 1516 Schüler das neue Schuljahr. Besonders im Fokus stehen die 118 Erstklässler. Sie erwartet eine kleine Überraschung aus dem Rathaus.
Uwe Selbmann
Von Nicole Jähn
8 min.
09.08.2025
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
Mehr Artikel