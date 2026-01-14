MENÜ
Abends bleibt es stellenweise dunkel im Oelsnitzer Ortsteil Untermarxgrün. Bild: Eckhard Sommer
Abends bleibt es stellenweise dunkel im Oelsnitzer Ortsteil Untermarxgrün. Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Mehr Licht für Untermarxgrün: Einwohner fordern Beleuchtung an der B 92
Von Daniela Hommel-Kreißl
In Untermarxgrün bleiben dauerhaft fünf Straßenlampen aus. Das hätten die Dorfbewohner gern anders und beklagen die Dunkelheit an der Bundesstraße. Was sagt der Stadtrat?

Die Untermarxgrüner wünschen sich am Ortsausgang Oelsnitz - an der B 92 - mehr Licht. Während der von Björn Fläschendräger (FOB) als Stellvertreter des Oberbürgermeisters geleiteten Ortsbegehung in Untermarxgrün wurde das Thema bereits im September angesprochen. „Das wurde so auch protokolliert. Leider ist mir dieses Protokoll seitens...
