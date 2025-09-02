Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Blick auf die künftige Anbindung der Kreisstraße (rechts) aus Unterhermsgrün/Dreihöf an die B 9 südlich von Oelsnitz.
Blick auf die künftige Anbindung der Kreisstraße (rechts) aus Unterhermsgrün/Dreihöf an die B 9 südlich von Oelsnitz. Bild: Ellen Liebner
Blick auf die künftige Anbindung der Kreisstraße (rechts) aus Unterhermsgrün/Dreihöf an die B 9 südlich von Oelsnitz.
Blick auf die künftige Anbindung der Kreisstraße (rechts) aus Unterhermsgrün/Dreihöf an die B 9 südlich von Oelsnitz. Bild: Ellen Liebner
Oberes Vogtland
Mehrwöchige Vollsperrung der B 92 im Vogtland kommt
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Bundesstraße ist wegen des Kreuzungsbaus südlich von Oelsnitz ab 15. September dicht. Was bisher bekannt ist.

Auf eine mehrwöchige Vollsperrung der B 92 im Vogtland müssen sich Autofahrer ab dem 15. September einrichten. Sie betrifft den Knotenpunkt Dreihöfer Schmiede südlich von Oelsnitz. Hier wird die Straße ausgebaut und die Kreisstraße aus Richtung Unterhermsgrün/Dreihöf neu angebunden. Nach „Freie Presse“ vorliegenden Informationen soll...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:29 Uhr
3 min.
Kriege in Gaza und Ukraine: UEFA-Boss greift Politik an
Aleksander Ceferin
Aleksander Ceferin äußert sich zu ausführlich zu politischen Themen. Die Kriege in Gaza und der Ukraine beschäftigen den Funktionär. Zum Ausschluss von Sportlern hat er eine klare Meinung.
08.08.2025
1 min.
Wilde Müllkippe regt Vogtländer auf
An der Kreisstraße von Unterhermsgrün nach Ebersbach haben Unbekannte Blaue Säcke abgeladen.
An der Kreisstraße von Unterhermsgrün nach Ebersbach haben Unbekannte Blaue Säcke abgekippt. Wohin kann sich wenden, wer solchen Frevel entdeckt?
Ronny Hager
13.08.2025
2 min.
B 92-Baustelle im Vogtland: Eindrucksvolle Luftbilder zur Bau-Halbzeit
Die Langzeitbaustelle entlang der Bundesstraße zwischen Oelsnitz und Adorf sorgt für eindrucksvolle Bilder aus der Vogelperspektive.
Tino Beyer
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
01.09.2025
2 min.
Rätsel um verschwundene Klage: Wie kann es sein, dass man vor Gericht muss und davon nichts erfährt?
In der Stadtverwaltung wisse man nichts von einer Klage des Freistaats, heißt es aus dem Plauener Rathaus.
Der Freistaat Sachsen hat Ende Juni beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht Klage gegen die Stadt Plauen eingereicht. Doch dort will man davon nichts wissen. Bei der Justiz ist man ratlos.
Swen Uhlig
09:40 Uhr
1 min.
Greiz: Hausflur mit Löschschaum ausgesprüht - Zeugen gesucht
Die Polizei in Greiz sucht Zeugen zu zwei Sachbeschädigungen.
Die Greizer Polizei sucht Zeugen zu zwei Sachbeschädigungen – auch im sächsischen Vogtland.
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel