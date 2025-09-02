Mehrwöchige Vollsperrung der B 92 im Vogtland kommt

Die Bundesstraße ist wegen des Kreuzungsbaus südlich von Oelsnitz ab 15. September dicht. Was bisher bekannt ist.

Auf eine mehrwöchige Vollsperrung der B 92 im Vogtland müssen sich Autofahrer ab dem 15. September einrichten. Sie betrifft den Knotenpunkt Dreihöfer Schmiede südlich von Oelsnitz. Hier wird die Straße ausgebaut und die Kreisstraße aus Richtung Unterhermsgrün/Dreihöf neu angebunden. Nach „Freie Presse“ vorliegenden Informationen soll... Auf eine mehrwöchige Vollsperrung der B 92 im Vogtland müssen sich Autofahrer ab dem 15. September einrichten. Sie betrifft den Knotenpunkt Dreihöfer Schmiede südlich von Oelsnitz. Hier wird die Straße ausgebaut und die Kreisstraße aus Richtung Unterhermsgrün/Dreihöf neu angebunden. Nach „Freie Presse“ vorliegenden Informationen soll...