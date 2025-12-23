„Mein Ziel ist es, die Krankheit zu besiegen“: Wenn ein Arzt im Vogtland zum Patienten wird

Oberes Vogtland
Weihnachten ist die Zeit zum Innehalten und Nachdenken. Für Detlef Schlott aus Bad Elster kam diese Phase schon mitten im Hochsommer. Und mit einer Krebsdiagnose die Frage: Was ist wirklich wichtig?
Nur kein Mitleid. Weil ihn viele kennen und noch mehr eine Meinung über ihn haben. Detlef Schlott aus Bad Elster ist Kommunalpolitiker, Vereinsvorsitzender - und der ältere Bruder des Bürgermeisters. Das alles ist in dieser Geschichte nicht wichtig. Detlef Schlott hat Krebs. Von einem Tag auf den anderen wurde aus dem 57-jährigen Chirurgen ein...
