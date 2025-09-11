Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sabine Wunderlich dankte beim Treff der Sportgruppe Helga Wießmeier für ihre 33-jährige Treue.
Sabine Wunderlich dankte beim Treff der Sportgruppe Helga Wießmeier für ihre 33-jährige Treue. Bild: H. Schneider
Oberes Vogtland
Mit 93 Jahren noch aktiv: Ehrung für Oelsnitzer Seniorensportlerin
Von Helmut Schneider
Helga Wießmeier gehört seit 33 Jahren zu einer Seniorensportgruppe des DRK in Oelsnitz. Dafür erhielt sie jetzt eine kleine Auszeichnung.

Glückliche Gesichter in Oelsnitz: Helga Wießmeier wurde für ihre langjährige Zugehörigkeit in einer Sportgruppe des DRK ausgezeichnet. Seit 33 Jahren - mit Gründung der Gruppe - ist die heute 93-Jährige dabei. Dafür erhielt sie jetzt von Sabine Wunderlich eine Urkunde.
