Mit 93 Jahren noch aktiv: Ehrung für Oelsnitzer Seniorensportlerin

Helga Wießmeier gehört seit 33 Jahren zu einer Seniorensportgruppe des DRK in Oelsnitz. Dafür erhielt sie jetzt eine kleine Auszeichnung.

Glückliche Gesichter in Oelsnitz: Helga Wießmeier wurde für ihre langjährige Zugehörigkeit in einer Sportgruppe des DRK ausgezeichnet. Seit 33 Jahren - mit Gründung der Gruppe - ist die heute 93-Jährige dabei. Dafür erhielt sie jetzt von Sabine Wunderlich eine Urkunde.