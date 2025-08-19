Mit dem Shuttlebus zum Rockfest nach Luby

Auf dem Handballplatz in Schönbach/Luby steigt am Samstag das fünfte tschechisch-deutsche Rockfest von Luby, Markneukirchen und Erlbach.

Kleines Jubiläum am Samstag in Schönbach/Luby: Am Samstag steigt zum fünften Mal auf dem Handballplatz der westböhmischen Kleinstadt das tschechisch-deutsche Rockfest. Veranstaltet wird es von den Partnerkommunen Luby und Markneukirchen mit Ortsteil Erlbach. Es verkehrt ein kostenloser Bus-Shuttle 17 Uhr ab Erlbach/Lindenplatz, 17.15 Uhr ab...