„Mit Paradies war die Gründung von Taltitz gemeint“: So feiert ein Dorf im Vogtland seinen 800. Geburtstag

Taltitz war am Wochenende in bester Laune: Einwohner und Gäste feierten bei großer Hitze das 800-jährige Ortsjubiläum - unter anderem mit eigenem Chor und einer historischen Modenschau.

Es gibt einen weißen Fleck in der Geschichte von Taltitz: Es ist nicht überliefert, wie das Wetter war in jenem Jahr 1225, als der Ort erstmals urkundliche Erwähnung fand. Hitze, Sturm, Regen? 2025 jedenfalls wird in die lokale Historie eingehen, nicht nur wegen der Jubiläumszahl 800, sondern auch wegen des Wetters, das am Wochenende nicht...