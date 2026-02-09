MENÜ
Saskia Feustel ist seit fast einem Jahr SPD-Vorsitzende im Vogtland.
Saskia Feustel ist seit fast einem Jahr SPD-Vorsitzende im Vogtland.
Oberes Vogtland
Mitgliederbeteiligung im Vogtland: SPD diskutiert bundespolitische Themen
Redakteur
Von Tino Beyer
Mit drei Veranstaltungen beteiligt sich die SPD im Vogtland an der Erarbeitung eines neuen Grundsatzprogramms ihrer Partei.

Mit drei Themenabenden will sich die SPD im Vogtland an der Erarbeitung eines neuen Grundsatzprogrammes ihrer Partei beteiligen. Sie finden in den SPD-Büros in Plauen (26. Februar, 18.30 Uhr), Auerbach (3. März, 19 Uhr) und Reichenbach (23. März, 18.30 Uhr) statt. Mitglieder und auch Gäste können sich dort äußern, informiert Saskia Feustel,...
