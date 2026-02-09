Mitgliederbeteiligung im Vogtland: SPD diskutiert bundespolitische Themen

Mit drei Veranstaltungen beteiligt sich die SPD im Vogtland an der Erarbeitung eines neuen Grundsatzprogramms ihrer Partei.

Mit drei Themenabenden will sich die SPD im Vogtland an der Erarbeitung eines neuen Grundsatzprogrammes ihrer Partei beteiligen. Sie finden in den SPD-Büros in Plauen (26. Februar, 18.30 Uhr), Auerbach (3. März, 19 Uhr) und Reichenbach (23. März, 18.30 Uhr) statt. Mitglieder und auch Gäste können sich dort äußern, informiert Saskia Feustel,...