Mitten im Advent: Warum am Rittergut Bösenbrunn aufgegraben war

Das Jahr geht zur Neige, aber am fast 300 Jahre alten Herrenhaus war eine größere Baustelle. Es gibt dafür mehrere Gründe.

Kurz vor Jahresschluss: größere Baustelle am Rittergut Bösenbrunn. Es geht um die Fronten zur Bergstraße und Drödaer Straße. Hauptgrund für den inzwischen verfüllten Baugraben ist das Verlegen des Gasanschlusses im Gebäude, so Bürgermeister Christian Klemet (Action gemeinsame Liste Bösenbrunn). Dieser muss umverlegt werden, da er sich...