Mitten in Oelsnitz: Mazda CX5 gestohlen

Das graue Fahrzeug erinnert an einen kleinen Geländewagen. Die Polizei sucht Zeugen.

Plauen.

Im Zusammenhang mit einem Autodiebstahl, der sich von Dienstagnachmittag auf Mittwochmorgen in der Oelsnitzer Straße des Friedens ereignet hat, sucht die Kriminalpolizei in Zwickau nun Zeugen. Gestohlen wurde Polizeisprecherin Christina Friedrich zufolge ein Mazda CX5 in der Farbe Grau (Silber). Das Fahrzeug, ein SUV, ist etwa sieben 7 Jahre alt und hat einen Wert von rund 20.000 Euro. Sein Kennzeichen lautet V-AP2108. Der Diebstahl des am Dienstag um 16 Uhr abgestellten Autos wurde am Mittwoch um 5.30 Uhr entdeckt. Die Kripo fragt: Wer hat etwas Ungewöhnliches gesehen oder gehört? Und wer kann Angaben zum Verbleib des Pkw oder des Kennzeichens machen? Hinweise werden telefonisch erbeten unter der Nummer 0375 4284480. (sasch)