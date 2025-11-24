Mittwoch: Oelsnitzer Weihnachtsbaum rollt an

Der Baum für den Marktplatz wird im Ortsteil Hartmannsgrün gefällt. Welche Route er in die Innenstadt nimmt.

In Oelsnitz wird am Mittwochvormittag der Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz vorm Rathaus aufgestellt. Gefällt wird der Baum im Ortsteil Hartmannsgrün. Der Transport fährt danach entlang der Voigtsberger Straße, Falkensteiner Straße und Dr.-Friedrichs-Straße zum Markt. Damit der Baum problemlos rollen kann, weist die Stadtverwaltung...