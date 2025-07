Motorradfahrer im oberen Vogtland schwer verletzt

Ein 68-Jähriger ist mit seiner Triumph in Gopplasgrün verunglückt.

Bei einem Unfall in Gopplasgrün im oberen Vogtland hat sich am Donnerstag ein Motorradfahrer schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei war der 68-Jährige kurz nach 12.30 Uhr auf der Bergstraße unterwegs. In einer Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei erlitt der Triumph-Fahrer so erhebliche Verletzungen, dass Rettungskräfte...