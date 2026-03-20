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Die Trainer Julian Schwerdt (rechts) und Leo Jahnke sowie Bikewelt-Geschäftsführerin Jennifer Braun.
Die Trainer Julian Schwerdt (rechts) und Leo Jahnke sowie Bikewelt-Geschäftsführerin Jennifer Braun. Foto: Eckhard Sommer
Der Bikeverein wird vor allem während der Sommerzeit aktiv sein.
Der Bikeverein wird vor allem während der Sommerzeit aktiv sein. Foto: Eckhard Sommer
Das Signet des Bikevereins.
Das Signet des Bikevereins. Foto: Eckhard Sommer
Die Trainer Julian Schwerdt (rechts) und Leo Jahnke sowie Bikewelt-Geschäftsführerin Jennifer Braun.
Die Trainer Julian Schwerdt (rechts) und Leo Jahnke sowie Bikewelt-Geschäftsführerin Jennifer Braun. Foto: Eckhard Sommer
Der Bikeverein wird vor allem während der Sommerzeit aktiv sein.
Der Bikeverein wird vor allem während der Sommerzeit aktiv sein. Foto: Eckhard Sommer
Das Signet des Bikevereins.
Das Signet des Bikevereins. Foto: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Mountainbike-Fahren in Gemeinschaft: Sie gründen neuen Verein im Vogtland
Von Eckhard Sommer
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In Schöneck hat sich der Bikeverein „Trail Collective“ gegründet. Er will Kinder, Jugendliche und Erwachsene für den Mountainbike-Sport begeistern. Welche Philosophie der Verein verfolgt, wer die Macher sind und was es kostet.

Schöneck bietet dem Breitensport noch mehr Möglichkeiten als bisher, gibt dem jetzt eine Form und erweitert damit auch das Spektrum an touristischen Angeboten: Unter dem Dach der Dienstleistungs- und Tourismus GmbH (DLT) hat sich ein Bikeverein mit dem Namen „Trail Collective“ gegründet. Bei einem Informationsabend im „Hüttenwirt“...
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