Mountainbike-Fahren in Gemeinschaft: Sie gründen neuen Verein im Vogtland

In Schöneck hat sich der Bikeverein „Trail Collective“ gegründet. Er will Kinder, Jugendliche und Erwachsene für den Mountainbike-Sport begeistern. Welche Philosophie der Verein verfolgt, wer die Macher sind und was es kostet.

Schöneck bietet dem Breitensport noch mehr Möglichkeiten als bisher, gibt dem jetzt eine Form und erweitert damit auch das Spektrum an touristischen Angeboten: Unter dem Dach der Dienstleistungs- und Tourismus GmbH (DLT) hat sich ein Bikeverein mit dem Namen „Trail Collective“ gegründet. Bei einem Informationsabend im „Hüttenwirt“... Schöneck bietet dem Breitensport noch mehr Möglichkeiten als bisher, gibt dem jetzt eine Form und erweitert damit auch das Spektrum an touristischen Angeboten: Unter dem Dach der Dienstleistungs- und Tourismus GmbH (DLT) hat sich ein Bikeverein mit dem Namen „Trail Collective“ gegründet. Bei einem Informationsabend im „Hüttenwirt“...