Mozart-Tipp der Woche: Fritz und Aaron Karl lesen im König-Albert-Theater Bad Elster

Oberes Vogtland
Der Kurort ehrt den Komponisten mit einer musikalischen Lesung. Zwei bekannte Schauspieler lesen aus den Briefen zwischen Leopold und W. A. Mozart.
Am 27. Januar jährt sich der Geburtstag von Wolfgang Amadeus Mozart zum 270. Mal. Bad Elster ehrt den Komponisten am Samstag, 19.30 Uhr, mit einer musikalischen Lesung im König-Albert-Theater. Schauspieler Fritz Karl und sein Sohn Aaron, ebenfalls Schauspieler, lesen aus den Briefen zwischen Vater Leopold und Sohn Wolfgang Amadeus Mozart. In...
