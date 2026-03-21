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Die Elster-Porzellanfabrik Mühlhausen ist am Dienstag Thema im Ortschaftsrat.
Die Elster-Porzellanfabrik Mühlhausen ist am Dienstag Thema im Ortschaftsrat. Foto: Johannes Schmidt
Die Elster-Porzellanfabrik Mühlhausen ist am Dienstag Thema im Ortschaftsrat.
Die Elster-Porzellanfabrik Mühlhausen ist am Dienstag Thema im Ortschaftsrat. Foto: Johannes Schmidt
Oberes Vogtland
Mühlhausen: Alte Porzellanfabrik am Dienstag Thema
Redakteur
Von Ronny Hager
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Über den aktuellen Forschungsstand berichtet im Ortschaftsrat Hubert Kittel, Produktdesigner aus Reichenbach und langjähriger Professor in Halle.

Um ein ortsbildprägendes Gebäude geht es am Dienstag im Ortschaftsrat Mühlhausen. Zur öffentlichen Sitzung ab 19 Uhr gibt es einen Bericht über den aktuellen Forschungsstand zur Geschichte der Elster Porzellan Fabrik Mühlhausen durch Hubert Kittel aus Halle an der Saale. Kittel stammt aus Reichenbach, arbeitet als Designer auf den Gebieten...
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