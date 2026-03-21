Mühlhausen: Alte Porzellanfabrik am Dienstag Thema

Oberes Vogtland
Über den aktuellen Forschungsstand berichtet im Ortschaftsrat Hubert Kittel, Produktdesigner aus Reichenbach und langjähriger Professor in Halle.
Um ein ortsbildprägendes Gebäude geht es am Dienstag im Ortschaftsrat Mühlhausen. Zur öffentlichen Sitzung ab 19 Uhr gibt es einen Bericht über den aktuellen Forschungsstand zur Geschichte der Elster Porzellan Fabrik Mühlhausen durch Hubert Kittel aus Halle an der Saale. Kittel stammt aus Reichenbach, arbeitet als Designer auf den Gebieten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.