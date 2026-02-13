Mützen-Trend aus dem Vogtland: Diese Unternehmerin bringt die Liebe zur Heimat auf die Kopfbedeckung

Eine Unternehmerin aus dem Vogtland feiert in diesem Jahr gleich mehrere Jubiläen. Deshalb wird sie eine limitierte Edition feiner Stickerzeugnisse auf den Markt bringen.

Der „Gruße Hammerbricker" und der „Klaane Hammerbricker" sind in diesem Jahr beliebt. Nicht nur in Hammerbrücke, sondern überall dort, wo Vater und Sohn die von Cornelia Zenker mit diesen Schriftzügen bestickten Mützen tragen. Auf dem Weihnachtsmarkt ihres Heimatortes Hammerbrücke seien die Kopfbedeckungen weg gegangen wie die...