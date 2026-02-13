MENÜ
Individuell bestickte Mützen sind gerade der Verkaufsschlager bei Cornelia Zenker in Hammerbrücke.
Individuell bestickte Mützen sind gerade der Verkaufsschlager bei Cornelia Zenker in Hammerbrücke. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Cornelia Zenker hat extra kleine Stickmaschinen angeschafft, um auf individuelle Kundenwünsche eingehen zu können.
Cornelia Zenker hat extra kleine Stickmaschinen angeschafft, um auf individuelle Kundenwünsche eingehen zu können. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Im Werksverkauf hat die Firma Meinel Stick in Hammerbrücke verschiedene Artikel. Geöffnet ist wochentags zwischen 10 und 16 Uhr.
Im Werksverkauf hat die Firma Meinel Stick in Hammerbrücke verschiedene Artikel. Geöffnet ist wochentags zwischen 10 und 16 Uhr. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Oberes Vogtland
Mützen-Trend aus dem Vogtland: Diese Unternehmerin bringt die Liebe zur Heimat auf die Kopfbedeckung
Von Daniela Hommel-Kreißl
Eine Unternehmerin aus dem Vogtland feiert in diesem Jahr gleich mehrere Jubiläen. Deshalb wird sie eine limitierte Edition feiner Stickerzeugnisse auf den Markt bringen.

Der „Gruße Hammerbricker“ und der „Klaane Hammerbricker“ sind in diesem Jahr beliebt. Nicht nur in Hammerbrücke, sondern überall dort, wo Vater und Sohn die von Cornelia Zenker mit diesen Schriftzügen bestickten Mützen tragen. Auf dem Weihnachtsmarkt ihres Heimatortes Hammerbrücke seien die Kopfbedeckungen weg gegangen wie die...
