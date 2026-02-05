Musikwettbewerb im Vogtland: Erstmals reist ein Teilnehmer aus Malaysia an

Oberes Vogtland
Für den 61. Internationalen Instrumentalwettbewerb meldeten sich 113 Tubistinnen und Tubisten aus 32 Ländern an. Das kratzt an der Marke von 2016.
Großes Interesse für den 61. Internationalen Instrumentalwettbewerb Markneukirchen im Fach Tuba: Für die Konkurrenz vom 7. bis 16. Mai haben sich 113 Bewerber aus 32 Ländern angemeldet. Das teilte Wettbewerbsleiterin Carola Schlegel mit. Es ist das zweitbeste Tuba-Anmeldeergebnis überhaupt - nur 2016 war es mit 118 Interessenten höher. Die...
