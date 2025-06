Nach 29 Jahren endlich am Ziel: Der lange Weg einer Lehrerin im Vogtland

Lehrersein in Sachsen hat sich in den vergangenen Jahrzehnten grundlegend gewandelt. Eine Frau aus dem Vogtland hat die Entwicklung mitgemacht - und wird erst seit diesem Schuljahr im Sinne ihrer Ausbildung eingesetzt.

Constanze Ratzka ist 54 und endlich am Ziel. Seit 1996 könnte sie als Mathe- und Geografielehrerin an einem Gymnasium arbeiten. Seit Beginn dieses Schuljahres tut sie es - am Julius-Mosen-Gymnasium in Oelsnitz. Auch früher arbeitete sie natürlich schon an Gymnasien. Kurzzeitig etwa in Markneukirchen oder am Lessing-Gymnasium Plauen....