Nach Bürgerhinweis: Oelsnitz lässt Giftpflanzen am Fußweg abmähen

Bereits vor vier Jahren hatte es Meldungen zu Riesen-Bärenklau an das Landratsamt gegeben. Die Kreisbehörde erklärt auf Anfrage, wann sie beim Bewuchs tätig wird - und wann nicht.

Giftige Pflanzen, die in Oelsnitz am Fußweg wuchern: An der Egerstraße gegenüber der Tanzermühle hat sich der eingeschleppte Riesen-Bärenklau so weit ausgebreitet, dass er Richtung Bushaltestelle wächst. Der Saft der Pflanze löst bei Berührung allergische Hautreaktionen aus. Nach Leser-Hinweisen an „Freie Presse" hat die Stadt einen...