Alexander Ziron, Geschäftsführer des VSC Klingenthal.
Alexander Ziron, Geschäftsführer des VSC Klingenthal.
Oberes Vogtland
Nach dem Weltcup-Zuschlag für Klingenthal: Das ist die Geschichte dahinter
Redakteur
Von Tino Beyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Dezember findet in der Vogtland-Arena nun doch ein Weltcup im Skispringen statt. Alexander Ziron vom VSC Klingenthal verrät, wie es dazu kam.

Den Moment des Anrufs weiß Alexander Ziron noch genau. Es war am Freitag vor einer Woche, 16.03 Uhr, als beim Geschäftsführer des VSC Klingenthal das Telefon klingelte. „Alex, würdet ihr einspringen?“ Es war der Satz, auf den der Manager gewartet und gehofft hatte.
