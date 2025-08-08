Nach dem Weltcup-Zuschlag für Klingenthal: Das ist die Geschichte dahinter

Im Dezember findet in der Vogtland-Arena nun doch ein Weltcup im Skispringen statt. Alexander Ziron vom VSC Klingenthal verrät, wie es dazu kam.

Den Moment des Anrufs weiß Alexander Ziron noch genau. Es war am Freitag vor einer Woche, 16.03 Uhr, als beim Geschäftsführer des VSC Klingenthal das Telefon klingelte. „Alex, würdet ihr einspringen?“ Es war der Satz, auf den der Manager gewartet und gehofft hatte. Den Moment des Anrufs weiß Alexander Ziron noch genau. Es war am Freitag vor einer Woche, 16.03 Uhr, als beim Geschäftsführer des VSC Klingenthal das Telefon klingelte. „Alex, würdet ihr einspringen?“ Es war der Satz, auf den der Manager gewartet und gehofft hatte.