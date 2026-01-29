Nur sechs Starter aus der Region: Darum waren die vogtländischen Langläufer bei den Landesjugendspielen kaum vertreten

Oberes Vogtland
Als Gastgeber machte der VSC Klingenthal am vergangenen Wochenende einen tollen Job. Bei den eigenen Teilnehmerzahlen aber gab es viel Luft nach oben. Woran das lag und wer dem Verein den Rang abläuft.
160 Kinder und Jugendliche bevölkerten am vergangenen Wochenende das Skistadion in Mühlleithen, eine kurze Anreise hatten bei den Langlaufwettbewerben der Landesjugendspiele aber lediglich etwas mehr als eine Handvoll junger Athleten. Während vor allem die Vereine aus dem Erzgebirge bei den Siegerehrungen dominierten, schickten die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.