Nach emotionaler Ratsdebatte: Evangelische Oberschule soll in Bad Elster Miete zahlen

Die Evangelische Oberschule konnte die Räume im Schulgebäude von Bad Elster bislang mietfrei nutzen. Mit dem angekündigten Wegzug nach Markneukirchen ist eine Ratsmehrheit gegen diesen Bonus.

Die Evangelische Oberschule Vogtland soll für ihre Außenstelle in Bad Elster ab dem neuen Schuljahr Miete zahlen. Das hat der Stadtrat von Bad Elster auf Antrag der Unabhängigen Bürgerschaft (UB) beschlossen. Sieben Abgeordnete votierten für die Erhebung eines Mietzinses, fünf dagegen, einer enthielt sich. Die Stadt ist damit beauftragt, mit...