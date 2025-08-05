Nach Felssturz: Aussichtsberg im Vogtland wird saniert

Im März 2024 brachen am Alten Söll mitten in Schöneck durch natürliche Witterung Tonnen von Gestein ab. Hier gibt es nun vier Wochen lang Arbeiten.

Der Aussichtsfelsen Alter Söll mitten in Schöneck wird ab dieser Woche saniert. An dem Berg hatte sich Mitte März 2024 durch natürliche Witterung ein tonnenschwerer Gesteinsabbruch ereignet. Wegen der Arbeiten wird der Aufstieg auf den Alten Söll für ungefähr vier Wochen nur zeitweise möglich sein, teilt die Stadtverwaltung mit. Wie und wo...