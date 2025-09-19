Nach Felssturz: So wurde der Alte Söll in Schöneck gesichert

Fünf Wochen dauerten die Sicherungsarbeiten am Alten Söll. Nun können Kletterer und Wanderer das Wunderwerk der Natur inmitten einer vogtländischen Kleinstadt wieder in Beschlag nehmen.

Wanderer können aufatmen. Der Europawanderweg, der am Alten Söll in Schöneck entlang führt, ist wieder frei begehbar. Die Felssicherungsarbeiten wurden durch die Bergsicherung Sachsen vor reichlich einer Woche abgeschlossen. Bürgermeister Andy Anders freut sich, dass pünktlich zur Kirmes am Wochenende auch der Kinderwanderweg...