MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Isolde Ebert voll in Aktion. Davon gibt es nach ihrem Tod einige filmische Dokumente.
Isolde Ebert voll in Aktion. Davon gibt es nach ihrem Tod einige filmische Dokumente. Bild: Eckhard Sommer
Die Organisatoren der Veranstaltung Claus Dunsch (links) und Thorald Meisel.
Die Organisatoren der Veranstaltung Claus Dunsch (links) und Thorald Meisel. Bild: Eckhard Sommer
Andrea Meisel von der Sagengruppe las die Geschichte „Der Pechkratzer“.
Andrea Meisel von der Sagengruppe las die Geschichte „Der Pechkratzer“. Bild: Eckhard Sommer
Isolde Ebert voll in Aktion. Davon gibt es nach ihrem Tod einige filmische Dokumente.
Isolde Ebert voll in Aktion. Davon gibt es nach ihrem Tod einige filmische Dokumente. Bild: Eckhard Sommer
Die Organisatoren der Veranstaltung Claus Dunsch (links) und Thorald Meisel.
Die Organisatoren der Veranstaltung Claus Dunsch (links) und Thorald Meisel. Bild: Eckhard Sommer
Andrea Meisel von der Sagengruppe las die Geschichte „Der Pechkratzer“.
Andrea Meisel von der Sagengruppe las die Geschichte „Der Pechkratzer“. Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Nach ihrem Tod in diesem Jahr: Erinnerungen an vogtländische Mundartlegende
Von Eckhard Sommer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum 20. Mal fand am Samstag im Gasthof Walfisch Zwota ein Mundart- und Filmeabend statt. Mit ihm wurde auch an die in diesem Jahr verstorbene Isolde Ebert erinnert.

Sie war im Saal nicht zu sehen, stand auch nicht auf der Bühne, trotzdem im Mittelpunkt: Isolde Ebert flimmerte von der Leinwand. Es kam nicht von ungefähr, dass sich beim 20. Mundart- und Filmabend im Gasthof Walfisch vieles um diese Frau drehte.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:09 Uhr
1 min.
Wieder ein Cruyff bei Ajax?: Jordi soll Direktor werden
Soll in Amsterdam übernehmen: Jordi Cruyff. (Archivbild)
Johan Cruyff ist eine Legende bei Ajax Amsterdam. Nun soll sein Sohn als Funktionär übernehmen.
20:00 Uhr
4 min.
Silvester in Zwickau: Feuerwerksverkauf floriert trotz Sicherheitsbedenken
Thomas Andrick ist mit dem Shop „Pyrowerk 25“ neu am Markt für Feuerwerk. Am Montag startet bei ihm wie überall der Verkauf der Raketen und Batterien fürs Silvesterfeuerwerk.
Trotz Zustimmung für Feuerwerksbeschränkungen steigen die Umsätze. Ein Händler vermutet: Angst vor dem letzten Mal befeuert den Kauf. Vor welchen Herausforderungen steht der Rettungsdienst?
Holger Weiß
27.12.2025
1 min.
Zwickauer Weihnachtsbaum und Pyramide ohne Beleuchtung: Das war der Grund
Der Weihnachtsbaum auf dem Zwickauer Hauptmarkt war am zweiten Feiertag ohne Beleuchtung.
Zeitweiser Ausfall der Festtagsbeleuchtung inzwischen behoben.
Holger Weiß
26.12.2025
4 min.
Tipps für das lange Weihnachts-Wochenende im Oberen Vogtland
Zur Fackelwanderung lädt der Verein für Tourismus und Jugendarbeit Erlbach am 27. Dezember ab 17 Uhr ein.
Auch an den Feiertagen und am Wochenende darauf gibt es keine Veranstaltungs-Pause: Besinnliche Konzerte, Wanderungen und die Erinnerung an ein dieses Jahr verstorbenes Theater-Urgestein gehören dazu.
Ronny Hager
05.11.2025
3 min.
Neue Ausstellung in Zwota: „Vom Zauber der Musik“
Kinderinstrumente in Spielzeugform: Thorald Meisel entlockte ihnen bei der Vernissage einige Töne, was für Überraschung und Schmunzeln bei den Besuchern sorgte.
„Vom Zauber der Musik“ ist eine Ausstellung überschrieben, die im Mundart- und Erlebnisraum des Harmonikamuseums Zwota gezeigt wird.
Eckhard Sommer
27.12.2025
3 min.
Minister verkündet „Sachsen-Rekord“: Im Februar beginnen so viele neue Referendare im zweiten Schulhalbjahr wie noch nie
„Zeigt, wie attraktiv der Lehrerberuf ist“: Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) zu den neuen Referendarzahlen.
Angehende Lehrkräfte gehören in Sachsen bereits seit Jahren zu den bestbezahlten bundesweit. Trotzdem gibt es nun einen neuen Höchstwert. Was sind die Gründe - und wer profitiert davon am meisten?
Tino Moritz
Mehr Artikel