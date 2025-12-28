Nach ihrem Tod in diesem Jahr: Erinnerungen an vogtländische Mundartlegende

Zum 20. Mal fand am Samstag im Gasthof Walfisch Zwota ein Mundart- und Filmeabend statt. Mit ihm wurde auch an die in diesem Jahr verstorbene Isolde Ebert erinnert.

Sie war im Saal nicht zu sehen, stand auch nicht auf der Bühne, trotzdem im Mittelpunkt: Isolde Ebert flimmerte von der Leinwand. Es kam nicht von ungefähr, dass sich beim 20. Mundart- und Filmabend im Gasthof Walfisch vieles um diese Frau drehte.