Nach Kritik bei Haushaltsprüfung: Wie viele Saunen darf sich eine Gemeinde im Vogtland leisten?

Die Gemeinde Muldenhammer betreibt zwei Saunen - und wurde jetzt aufgefordert, mögliche Ausgaben dafür zu hinterfragen. Doch der Bürgermeister hat gute Nachrichten.

Mit Blick auf ihre „eingeschränkte Leistungsfähigkeit" in puncto Pflichtaufgabenerfüllung sei die Gemeinde Muldenhammer während einer überörtlichen Haushaltsprüfung aufgefordert worden, Ausgaben zu hinterfragen. Dazu gehören die für den Betrieb zweier Kommunalsaunen. Eine gibt es in Rautenkranz, eine zweite im Vereinsheim...