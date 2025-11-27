Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Sauna im Dorfhaus Hammerbrücke wird regelmäßig genutzt.
Die Sauna im Dorfhaus Hammerbrücke wird regelmäßig genutzt. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Die Sauna im Dorfhaus Hammerbrücke wird regelmäßig genutzt.
Die Sauna im Dorfhaus Hammerbrücke wird regelmäßig genutzt. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Oberes Vogtland
Nach Kritik bei Haushaltsprüfung: Wie viele Saunen darf sich eine Gemeinde im Vogtland leisten?
Von Daniela Hommel-Kreißl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Gemeinde Muldenhammer betreibt zwei Saunen - und wurde jetzt aufgefordert, mögliche Ausgaben dafür zu hinterfragen. Doch der Bürgermeister hat gute Nachrichten.

Mit Blick auf ihre „eingeschränkte Leistungsfähigkeit“ in puncto Pflichtaufgabenerfüllung sei die Gemeinde Muldenhammer während einer überörtlichen Haushaltsprüfung aufgefordert worden, Ausgaben zu hinterfragen. Dazu gehören die für den Betrieb zweier Kommunalsaunen. Eine gibt es in Rautenkranz, eine zweite im Vereinsheim...
