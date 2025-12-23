MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Ronny Hager
Bild: Ronny Hager
Oberes Vogtland
Nach langem Ringen in Marieney: Bürgerhaus-Fassade wird saniert
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ab Frühjahr rücken Bauleute am ehemaligen Gemeindeamt an. Welcher Teil des Hauses an der Reihe ist.

Nachdem sich das Thema sehr lange hingezogen hat, machte der Mühlentaler Gemeinderat in der letzten Ratssitzung des Jahres sprichwörtlich Nägel mit Köpfen. Der Rat vergab die Sanierungsarbeiten an der Fassade des Bürgerhauses in Marieney. „Es hat sehr viel Zeit und Nerven gekostet. Ihr habt es live erlebt“, so Bürgermeister Heiko...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:25 Uhr
1 min.
Wahl in Mühlental: Amtsinhaber einziger Kandidat
Heiko Spranger ist seit 2019 ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Mühlental.
Wenn am 22. Februar in der Gemeinde der Bürgermeister gewählt wird, steht nur der Name von Amtsinhaber Heiko Spranger auf dem gelben Stimmzettel.
Ronny Hager
23.12.2025
3 min.
Pleißental-Klinik in Werdau: Geschäftsführer Uwe Hantzsch räumt seinen Stuhl
Geschäftsführer Uwe Hantzsch verlässt die Werdauer Klinik.
Der langjährige Klinikchef überrascht die Beschäftigten einen Tag vor Weihnachten mit seinem Weggang. Seine Arbeit sei getan, sagt er. Allerdings ist das Insolvenzverfahren noch nicht abgeschlossen.
Jan-Dirk Franke
24.12.2025
4 min.
„An Heiligabend gibt es schnelle Dino-Schnitzel im Brötchen“: Wie ein gestresster Pfarrer aus Westsachsen Weihnachten feiert
Entspannt in der Kirche trotz Stress: Pfarrer Albrecht Matthäus aus Langenchursdorf fährt an Heiligabend von Kirche zu Kirche.
Für Albrecht Matthäus von der Kirchgemeinde Callenberg bedeutet Heiligabend weder Entschleunigung noch gemütliches Kaffeetrinken oder ein Drei-Gänge-Menü am Abend. Bis zu drei Andachten hintereinander ist er gewöhnt – samt Zitterpartie.
Elsa Middeke
06.12.2025
3 min.
„Uns erdrückt die Last“: Gemeinde im Vogtland im Sog einer Kostenspirale
Hadert mit der Höhe der Umlage: Heiko Spranger, seit 2019 Bürgermeister von Mühlental.
Die jährlichen Verwaltungskosten an die Stadt Schöneck haben die Schwelle von einer Viertelmillion Euro überschritten. Der Unmut über die Ausgaben wird am Schönecker Ratstisch geteilt.
Ronny Hager
24.12.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 24.12.2025
 2 Bilder
Der Niederländer Michael van Gerwen jubelt.
23.12.2025
2 min.
Verkauf des Skigebiets am Fichtelberg: Oberwiesenthal muss deutlich mehr für Berater zahlen
Für die Privatisierung von Skigebiet und Schwebebahn griff die Stadt auf Berater zurück.
210.000 Euro hatte die Stadt als Ausgaben für externe Unterstützung bei der Privatisierung von Skigebiet und Schwebebahn eingeplant. Warum die am Ende nicht reichten.
Kjell Riedel
Mehr Artikel