Nach langem Ringen in Marieney: Bürgerhaus-Fassade wird saniert

Ab Frühjahr rücken Bauleute am ehemaligen Gemeindeamt an. Welcher Teil des Hauses an der Reihe ist.

Nachdem sich das Thema sehr lange hingezogen hat, machte der Mühlentaler Gemeinderat in der letzten Ratssitzung des Jahres sprichwörtlich Nägel mit Köpfen. Der Rat vergab die Sanierungsarbeiten an der Fassade des Bürgerhauses in Marieney. „Es hat sehr viel Zeit und Nerven gekostet. Ihr habt es live erlebt“, so Bürgermeister Heiko...