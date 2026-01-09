MENÜ
2027 sollen in Morgenröthe-Rautenkranz wieder Raumfahrttage stattfinden. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
2027 sollen in Morgenröthe-Rautenkranz wieder Raumfahrttage stattfinden. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Oberes Vogtland
Nach sieben Jahren Pause: Raumfahrttage sollen im Vogtland wieder stattfinden
Von Daniela Hommel-Kreißl
Die Deutsche Raumfahrtausstellung will die Veranstaltung im nächsten Jahr wiederbeleben. Die Planungen dafür haben begonnen.

In der Deutschen Raumfahrtausstellung sind die Vorbereitungen für die nächsten Raumfahrttage im Jahr 2027 angelaufen. Die sollen nach Eröffnung der neuen Ausstellung stattfinden - in 18. Auflage. Seit der Corona-Pause wäre es das erste Mal, dass Sigmund Jähns Geburtsort zum Ort des Austauschs über Raumfahrt wird. Das Museums-Team um Leiterin...
