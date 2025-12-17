Nach Wasserschaden: Oelsnitzer Sporthalle wieder nutzbar

Oberes Vogtland
Geschafft: Ein halbes Jahr nach der Havarie kann in der Oelsnitzer Dreifeld-Turnhalle wieder Sport getrieben werden. Beim neuen Sportboden wird es aber nicht bleiben.
Pünktlich vor Weihnachten kann in der Oelsnitzer Dreifeld-Turnhalle wieder trainiert werden. Oberbürgermeister Mario Horn (CDU) hat sie am Dienstagnachmittag für die Nutzung freigegeben. Passend umrahmt wurde die Wiederinbetriebnahme von den Sportlerinnen des Cheerleader-Vereins Obervogtland mit einer kleinen Darbietung.
