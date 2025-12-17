MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Cheerleader aus Obervogtland zeigen ihr Können bei der Wiederinbetriebnahme.
Die Cheerleader aus Obervogtland zeigen ihr Können bei der Wiederinbetriebnahme. Bild: Christian Schubert
Die Cheerleader aus Obervogtland zeigen ihr Können bei der Wiederinbetriebnahme.
Die Cheerleader aus Obervogtland zeigen ihr Können bei der Wiederinbetriebnahme. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Nach Wasserschaden: Oelsnitzer Sporthalle wieder nutzbar
Redakteur
Von Tino Beyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Geschafft: Ein halbes Jahr nach der Havarie kann in der Oelsnitzer Dreifeld-Turnhalle wieder Sport getrieben werden. Beim neuen Sportboden wird es aber nicht bleiben.

Pünktlich vor Weihnachten kann in der Oelsnitzer Dreifeld-Turnhalle wieder trainiert werden. Oberbürgermeister Mario Horn (CDU) hat sie am Dienstagnachmittag für die Nutzung freigegeben. Passend umrahmt wurde die Wiederinbetriebnahme von den Sportlerinnen des Cheerleader-Vereins Obervogtland mit einer kleinen Darbietung.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.12.2025
4 min.
Diese Stadt im Erzgebirge hat den größten Weihnachtsbaum
Azubi Julian Rielemann (17) vermisst den Weihnachtsbaum in Schwarzenberg. Dass der Weihnachtsmarkt gerade abgebaut wird, fließt nicht negativ in die Bewertung einer B-Note ein.
Am Mittwoch sind Weihnachtsbaum-Vermesser in der Region unterwegs gewesen. Während die Großstädte Dresden und Chemnitz traditionell mit sehr großen Exemplaren aufwarten, überrascht das Erzgebirge – besonders mit einem kleineren Ort.
Lara Lässig
09:01 Uhr
5 min.
Hitserie geht weiter: Verlässt Emily Paris wirklich für Rom?
Statt in Paris ist die junge Protagonistin Emily zu Staffelbeginn in Rom. (Archivbild)
Zwei Städte, zwei Love Interests und mittendrin "Emily in Paris", beziehungsweise in Rom. Die Erfolgsserie ist auf Netflix zurück und verspricht mit viel Drama Flucht vor Weltschmerz und Winterblues.
Rachel Sommer, dpa
17.12.2025
3 min.
„Galerie Roter Turm“: Diese Geschäfte schließen im Chemnitzer Einkaufszentrum
Die Kette „Jeans Live“ gibt es seit Jahrzehnten in dem Center. Nun ist Schluss.
In der Mall werden zwei weitere Läden demnächst schließen. Für eine Fläche gibt es einen Nachmieter, sagt der Centermanager. Und was bringt dem Center der „Secret Packs“-Automat?
Denise Märkisch
25.11.2025
4 min.
Geflutete Oelsnitzer Sporthalle im Dezember wieder nutzbar
Denis Bilić-Erić vom Unternehmen Schwesinger Dienstleistungs- und Kettelservice Fußbodenverlegung Borna rollt den neuen Belag für den Fußboden in der Sporthalle Oelsnitz aus.
Nach dem verheerenden Wasserschaden über Pfingsten geht die Sportstätte wieder in Betrieb. Im Umfeld wird in den nächsten Jahren viel passieren - auch etwas, was es in Oelsnitz noch nicht gibt.
Ronny Hager
26.11.2025
2 min.
Diese wichtige Verbindung ins Obere Vogtland ist 2026 gesperrt
Die Alte Schönecker Straße, die auch durch Raasdorf führt, wird 2026 saniert.
Vogtländer, die auf der Alten Schönecker Straße zwischen Oelsnitz und dem Oberland pendeln, müssen sich nächstes Jahr auf eine Umleitung einstellen. Was gebaut wird und wie lange die Arbeiten dauern.
Daniela Hommel-Kreißl
09:05 Uhr
1 min.
Sonderstadtratssitzung nötig: Plauen bewirbt sich um Geld aus der „Sportmilliarde“ des Bundes
Auch die Stadt Plauen will etwas von der „Sportmilliarde“ des Bundes abhaben.
Mit drei Projekten will Plauen ins Rennen gehen. Der Stadtrat soll darüber Ende Januar entscheiden.
Bernd Jubelt
Mehr Artikel