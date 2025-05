Nächste Vollsperrung im Oberen Vogtland beginnt am Montag

In Markneukirchen ist die Durchfahrt in Richtung Breitenfeld für zwei Wochen dicht. Welchen Abschnitt es betrifft und was der Grund dafür ist.

Im Oberen Vogtland müssen sich Autofahrer ab kommenden Montag auf eine weitere Straßensperrung einrichten. Betroffen ist die Kreisstraße 7849, die von der Ortsumgehung Markneukirchen in Richtung Breitenfeld führt. Hier ist zwei Wochen bis voraussichtlich 23. Mai dicht. Der Grund ist der Bau eines Trinkwasser-Hauanschlusses auf dem Teilstück...