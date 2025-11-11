Narren erobern die Rathäuser im Oberen Vogtland

Oberes Vogtland
Pünktlich um 11.11 Uhr wurde am Dienstag die neue Faschingssaison eröffnet - unter anderem in Bad Elster und Adorf.
Es ist endlich soweit: Die Narren im Oberland sind wieder von der Leine gelassen. In Adorf stürmten sie unter großem Hallo von vielen Schaulustigen und unter den Augen des Prinzenpaares Daniel II. und Marylin I. das Rathaus und die Garden legten flotte Tänze aufs Straßenpflaster. Motto der 54. Saison: „Der Lobel zeigt mit viel Geschick in...
