Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die neuen Sitzbänke an der Alten Bahnhofstraße in Oelsnitz wurden beschmiert.
Die neuen Sitzbänke an der Alten Bahnhofstraße in Oelsnitz wurden beschmiert. Bild: Oewog
Die neuen Sitzbänke an der Alten Bahnhofstraße in Oelsnitz wurden beschmiert.
Die neuen Sitzbänke an der Alten Bahnhofstraße in Oelsnitz wurden beschmiert. Bild: Oewog
Oberes Vogtland
Neu aufgestellte Bänke in Oelsnitz beschmiert
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Unbekannte haben die Sitzgelegenheiten am Heppeplatz unter anderem mit den Worten „Adolf Hitler“ verunstaltet. Der Vermieter Oewog reagierte schnell.

Nur wenige Wochen standen sie, dann waren die neue Sitzbänke auf der Freifläche zwischen Bahnhofs- und Alter Bahnhofstraße in Oelsnitz beschmiert. Unbekannte haben Schriftzüge hinterlassen, darunter „Fortnite“ und „Adolf Hitler“. Sehr zum Ärger von DRK-Quartiersmanagerin Silke Böhm, die die Sitzgelegenheiten nach einem Bürgerwunsch...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:30 Uhr
4 min.
„Dringender Handlungsbedarf“: Kreis saniert Berufsschule in Rochlitz
Am Berufsschulzentrum in Rochlitz sind Gebäudeteile eingerüstet. Nun müssen zügig Fassaden und Dächer saniert werden.
Obwohl über die Zukunft des Schulstandortes nicht entschieden ist, will die Kreisverwaltung nun Millionen für die Sanierung des Gebäudekomplexes ausgeben. Investitionsstau betrifft noch mehr Schulen.
Jan Leißner
12:35 Uhr
4 min.
Nachruf auf Gunnar Götzel: Ein Leben für die Jugendarbeit im Vogtland
Gunnar Götzel ist im Alter von 74 Jahren gestorben.
Der Tod von Gunnar Götzel bewegt Christen im Vogtland. Als Jugendwart im Kirchenbezirk Auerbach hat der Klingenthaler mehr als drei Jahrzehnte gewirkt und große Spuren hinterlassen.
Tino Beyer
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
28.08.2025
3 min.
Wie sich in Oelsnitz ein Bürgerwunsch erfüllt hat
Bankweihe in Oelsnitz mit (von links) Patrick Reich-Schellenberg, Silke Böhm und Mario Horn.
Beim Stadtrundgang Ende April wurde der Ruf nach Sitzmöglichkeiten an Bushaltestelle und Rewe unweit des Heppeplatzes laut. Ein Trio sorgte dafür, dass hier nun zwei massive Holzbänke stehen.
Ronny Hager
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
23.09.2025
2 min.
Jubiläumsjahr von Schloss Voigtsberg hinterlässt rote Zahlen
Blick auf Schloss Voigtsberg in Oelsnitz, das voriges Jahr 775 Jahre feierte.
Wie geht es den Tochterunternehmen der Stadt Oelsnitz? Bei den Jahresabschlüssen im Stadtrat gab es Licht und Schatten.
Tino Beyer
Mehr Artikel