Neu-Vogtländerin sucht Mitstreiter für besondere Adventskalender-Aktion

Ein Umzug von Mecklenburg ins Vogtland: Juliane Dittmann und Familie machen sich in Klingenthal heimisch. Mit einer Adventskalender-Idee will sie neue Kontakte knüpfen. Das Konzept: Jeweils 24 Geschenke von 24 Packerinnen für 24 besondere Tage.

Juliane Dittmann ist neu in Klingenthal. Gemeinsam mit ihrem Mann und den 15 Jahre alten Zwillingen hat sie in der Kirchstraße ein Haus gekauft, das aktuell renoviert wird. Erst im Sommer ist die Familie aus dem mecklenburgischen Boizenburg ins Vogtland gezogen. Im Gepäck hat vor allem Juliane Dittmann viele gute Ideen, für die sie hierzulande... Juliane Dittmann ist neu in Klingenthal. Gemeinsam mit ihrem Mann und den 15 Jahre alten Zwillingen hat sie in der Kirchstraße ein Haus gekauft, das aktuell renoviert wird. Erst im Sommer ist die Familie aus dem mecklenburgischen Boizenburg ins Vogtland gezogen. Im Gepäck hat vor allem Juliane Dittmann viele gute Ideen, für die sie hierzulande...