Neue Ausstellung in Bad Elster öffnet am Freitag

Die Chemnitzer Künstlerin Nadja Bernhardt zeigt im Königlichen Kurhaus bis Ende August neue Arbeiten in Aquarell und Mischtechnik.

In der Galerie im Königlichen Kurhaus Bad Elster wird am Freitagabend eine neue Ausstellung der Chemnitzerin Nadja Bernhardt eröffnet. Die Vernissage beginnt 18 Uhr. Unter dem Titel „Länder - Menschen - Farben“ präsentiert die in Russland geborene Künstlerin Arbeiten auf Papier, ausgeführt als Aquarell oder in Mischtechnik. Nadja...