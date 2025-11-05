Neue Ausstellung in Zwota: „Vom Zauber der Musik“

„Vom Zauber der Musik“ ist eine Ausstellung überschrieben, die im Mundart- und Erlebnisraum des Harmonikamuseums Zwota gezeigt wird.

Es ist ein schwieriges Unterfangen, die genaue Zahl von Ausstellungen nennen zu wollen, die in den vergangenen Jahren im Mundart- und Erlebnisraum des Harmonikamuseums Zwota zu verschiedensten Themen bereits gezeigt wurden. Es sind mittlerweile einige Dutzend und alle waren hochinteressant. Das trifft auch auf die aktuelle zu, die mit „Vom...