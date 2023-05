Neue Baustelle in Bad Elster startet

Bad Elster.

Am Dienstag beginnen die Arbeiten rund um die Straßensanierung Reuth zwischen Untere Reuth und Oberer Almweg. Darüber hat am Freitag die Stadtverwaltung Bad Elster informiert. Die Arbeiten werden unter Vollsperrung in Teilabschnitten, je nach Baufortschritt durchgeführt und sollen Ende Oktober abgeschlossen sein. Feuerwehr und Rettungsdienste seien informiert, die Müllentsorgung gewährleistet. (tb)