Wegen des Neubaus einer Brücke wird eine Staatsstraße im Vogtland gesperrt.
Oberes Vogtland
Neue Brücke im Vogtland: Wichtige Straße wird gesperrt
Redakteur
Von Ronny Hager
0:00 Anhören

Als Waldeingang zum Görnitzholz lässt der Sachsenforst eine Brücke bauen. Das hat Auswirkungen auf den Straßenverkehr zwischen Oelsnitz und Schöneck.

Der Bau einer Brücke ins Waldgebiet Görnitzholz hat Auswirkungen auf den Verkehr auf der Staatsstraße 302 zwischen Oelsnitz und Schöneck. Voraussichtlich am Dienstag, 3. März, ist eine Vollsperrung im Abschnitt zwischen Görnitz und Tirschendorf nötig, so Ines Bimberg, Sprecherin des Forstbezirkes Plauen. Grund: An dem Tag rollt ein...
