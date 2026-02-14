Neue Schutzhütte bei Rohrbach erinnert an „Weederhütt‘n“

Mit grenzüberschreitender Förderung wird ein Neubau errichtet. Aufgewertet werden auch ein Platz in Schönberg und das Umfeld des Rathauses von Bad Brambach.

„Weederhütt‘n“ - unter diesem Mundart-Name ist der Bad Brambacher Ortsteil Rohrbach weithin bekannt. In Anlehnung an die historische Wetterschutzhütte soll es einen Neubau geben. Er entsteht am Ortsrand und wird mit 75 Prozent der Kosten aus der Fördermaßnahme Interreg Sachsen-Tschechien 2024-2026 bezuschusst. Ausgeführt wird der Neubau...