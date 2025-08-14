Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Nahe der Waldklause Tiefenbrunn entsteht ein neuer Spielplatz.
Nahe der Waldklause Tiefenbrunn entsteht ein neuer Spielplatz. Bild: Ronny Hager
Oberes Vogtland
Neue Spielplätze im Oberen Vogtland entstehen
Von Ronny Hager
In Tiefenbrunn und Hundsgrün erfüllen sich Einwohner-Wünsche. Die Gemeinde Eichigt baut auf eigene Kosten mit Unterstützung von Bürgern und Vereinen.

Im Oberen Vogtland nehmen zwei neue Spielplätze Formen an. Sie entstehen nahe der Waldklause Tiefenbrunn und in Hundsgrün. Beide gehen jeweils auf Wünsche von Einwohnern zurück, die den Bau sowohl mit umfangreichen Eigenleistungen wie auch mit Spenden kräftig unterstützen. Gebaut wird ohne Zuschüsse: Die Spiel-Areale finanziert die Gemeinde...
