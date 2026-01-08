MENÜ
In dieses Gebäude am Markt Ecke Obere Kirchstraße ziehen das Kundenbüro der Oelsnitzer Stadtwerke und die Kultur- und Tourismusinformation der Stadt Oelsnitz ein. Bild: Christian Schubert
In dieses Gebäude am Markt Ecke Obere Kirchstraße ziehen das Kundenbüro der Oelsnitzer Stadtwerke und die Kultur- und Tourismusinformation der Stadt Oelsnitz ein. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Neue Tourist-Info in Oelsnitz soll spätestens Ende Februar öffnen
Redakteur
Von Tino Beyer
Die Umbauarbeiten im früheren Notariat dauern länger als zunächst geplant.

Die neue Anlaufstelle am Oelsnitzer Marktplatz mit Tourist-Information und Kundenbüros von Stadtwerke und Oelsnitzer Wohnungsbaugesellschaft (Oewog) soll spätestens Ende Februar öffnen. Diesen Termin nannte Stadtwerke-Geschäftsführerin Ines Puhan im Oelsnitzer Stadtrat. Zunächst war das zweite Adventswochenende - zum Oelsnitzer...
Mehr Artikel