Neue Wagenhalle zum 100. Geburtstag: Feuerwehr im Vogtland erhält besonderes Geschenk

Oberes Vogtland
Mit einem Fest öffnete die Freiwillige Feuerwehr Freiberg ihre Türen und zeigte stolz den neuen Anbau und die modernisierten Räume.
Mit einem Tag der offenen Tür feierte die Freiwillige Feuerwehr Freiberg am Samstag das 100-jährige Bestehen und weihte gleichzeitig den Anbau einer neuen Wagenhalle und den Umbau des Gerätehauses einschließlich neuer Umkleideräume mit Spinden und moderner Sanitäranlagen ein.
