Die neue Wagenhalle für die Freiberger Ortswehr wurde am Samstag eingeweiht.
Die neue Wagenhalle für die Freiberger Ortswehr wurde am Samstag eingeweiht. Bild: Eckhard Sommer
Die neue Wagenhalle für die Freiberger Ortswehr wurde am Samstag eingeweiht.
Die neue Wagenhalle für die Freiberger Ortswehr wurde am Samstag eingeweiht. Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Neue Wagenhalle zum 100. Geburtstag: Feuerwehr im Vogtland erhält besonderes Geschenk
Von Eckhard Sommer
Mit einem Fest öffnete die Freiwillige Feuerwehr Freiberg ihre Türen und zeigte stolz den neuen Anbau und die modernisierten Räume.

Mit einem Tag der offenen Tür feierte die Freiwillige Feuerwehr Freiberg am Samstag das 100-jährige Bestehen und weihte gleichzeitig den Anbau einer neuen Wagenhalle und den Umbau des Gerätehauses einschließlich neuer Umkleideräume mit Spinden und moderner Sanitäranlagen ein.
