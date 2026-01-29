MENÜ
Claudia Eilhauer ist Geschäftsführerin der Vitrea-Klinik Am Schillergarten in Bad Elster.
Die Reha-Klinik Am Schillergarten in Bad Elster gehört zur Vitrea-Gruppe mit Sitz in Wien. Das Haus mit 241 Betten hat die Schwerpunkte Orthopädie und Onkologie.
Der neue Eigentümer der Klinik in Bad Elster ist Europas drittgrößter Reha-Anbieter mit Hauptsitz in Wien.
Die Reha-Klinik Am Schillergarten in Bad Elster gehört zur Vitrea-Gruppe mit Sitz in Wien. Das Haus mit 241 Betten hat die Schwerpunkte Orthopädie und Onkologie.
Der neue Eigentümer der Klinik in Bad Elster ist Europas drittgrößter Reha-Anbieter mit Hauptsitz in Wien.
Oberes Vogtland
Neuer Eigentümer, neue Chefin: Was sich in dieser Klinik im Vogtland verändert
Von Ronny Hager
Noch zeigt die Reha-Einrichtung an der Martin-Andersen-Nexö-Straße in Bad Elster die Werbung des Alteigentümers. Die neue Geschäftsführerin erklärt, welche Akzente das 241-Betten-Haus am Schillergarten 2026 setzt.

Eine der größten Kliniken der Region geht mit einem neuen Eigentümer in ihr Jubiläumsjahr: Im September besteht die Reha-Klinik Am Schillergarten in Bad Elster 30 Jahre. Sie gehört nun zur Vitrea-Gruppe mit Hauptsitz in Wien und deutscher Zentrale im Ostseebad Damp. Bis Frühjahr 2025 war das Haus an der Martin-Andersen-Nexö-Straße Teil des...
