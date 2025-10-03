Neuer Klingenthaler Stadtanzeiger: Termin für erste Ausgabe steht

Oberes Vogtland
Die Stadtverwaltung gibt künftig ein eigenes Blatt heraus.
Die Stadt Klingenthal wird zum Herausgeber einer eigenen Zeitung. Der „Klingenthaler Stadtanzeiger“ erscheint erstmals am 10. Oktober, wie im Stadtrat informiert wurde. Er dient zugleich als offizielles Blatt für öffentliche Bekanntmachungen, wie der Stadtrat zudem beschlossen hat. Für den neuen Stadtanzeiger arbeitet Klingenthal mit dem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.