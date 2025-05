Neuer Stall für Museumstiere entsteht im Freilichtmuseum Landwüst

In Eigenleistung entsteht auf dem Museumsgelände ein neuer Stall. Der Rohbau ist fertiggestellt. Er bietet vier Schafen und drei Ziegen Platz.

Am First ist eine Birke mit Grün befestigt. Daneben ein Kranz mit bunten Bändern. Eine leichte Brise lässt sie flattern. Der Himmel ist in der Vorabendstunde noch azurblau und gibt auf seine Weise den Segen. Es passt zum Anlass. Was wie ein Richtfest aussieht, ist es auch. Beate Neumann schlägt den symbolisch letzten Nagel ins Holz. Die...